Суд в Москве оштрафовал предпринимателя Чичваркина на 15 тыс. рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) на 15 тыс. рублей за участие в организации, которая признана в России нежелательной. Об этом 25 марта «Известиям» рассказали в пресс-службе суда.

В какой именно организации состоял бизнесмен — не уточняется. Сам Чичваркин проживает за пределами РФ и на заседании не появился.

В июне 2022 года Минюст РФ включил предпринимателя в перечень иноагентов.

Ранее, 21 марта, Минюст России включил в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы «Король и Шут» Александра Балунова и режиссера Ивана Вырыпаева, передает «Газета.Ru». По данным ведомства, внесенные в список лица распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и выступали против специальной военной операции.