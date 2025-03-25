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В России усилили меры защиты от телефонных мошенников. Что нужно знать

В Госдуме приняли закон по защите россиян от кибермошенничества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству. Теперь инициативу должен одобрить Совет Федерации, а затем она поступит на подпись президенту. В силу он вступит с 1 июня, за исключением некоторых положений. Для чего необходимы нововведения, разбирались «Известия».

Как будут защищать

• Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту людей от кибермошенничества, 15 февраля. Рассматривался он весьма оперативно. И 25 марта ГД уже приняла инициативу в третьем чтении. Он был поддержан депутатами единогласно.

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• Документ предполагает комплекс из порядка 30 мер, пресекающих действия мошенников. Среди них:

  • создается государственная информационная система, в которой будут хранить информацию о кибермошенниках и их преступлениях. Ее смогут использовать Генпрокуратура, ЦБ, Следственный комитет, банки и другие организации;
  • онлайн-обмен информацией между государственными органами, банками и операторами связи;
  • проверка на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия при снятии денег через банкомат: в случае выявления таких признаков банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных суммой не более 50 тыс. рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах;
  • возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица, к которому банк может обратиться за подтверждением перевода денежных средств;
  • обязательная маркировка звонков — на экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников;
  • запрет на информирование граждан через зарубежные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи, маркетплейсов, а также сервисов по поиску работы и размещения объявлений;
  • ограничение массовых вызовов и спам-звонков: они будут осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи — прекращены;
  • предоставление возможности установить через Госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи;
  • запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением близких родственников.

• Со всем перечнем законодательных изменений можно ознакомиться на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Ожидается, что новые меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств.

• После принятия Госдумой законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем он поступит на подпись президенту. Большинство его положений вступят в силу 1 июня.

Насколько актуальна проблема?

• В России уже есть механизмы, направленные на защиту персональных данных. Однако, по данным Роскомнадзора, лишь за 2024 год в интернет утекло более 710 млн записей о россиянах. Таким образом, проблема всё еще крайне актуальна.

• По данные МВД, в 2023 году количество преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 30%, почти до 677 тыс., а за девять месяцев 2024 года — на 16%, более чем до 564 тыс. Пятая часть таких преступлений — это кражи с банковского счета.

• При этом по большому числу подобных уголовных дел следствие приостанавливается из-за невозможности установить обвиняемого. В 2023 году так произошло с 71% возбужденных подобных дел. Сим-карты мошенников обычно оформлены на лиц, которые не связаны с делом, а банковские счета, куда перечисляются деньги, открываются на граждан, ведущих маргинальный образ жизни.

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• По данным Яндекса, из 1,5 млрд звонков с незнакомых номеров на смартфоны с приложением определителя номера 800 млн пришлось на нежелательные, причем 55 млн из них были заблокированы автоматически. Больше всего подобных нежелательных и мошеннических звонков пришлось на банковские услуги и мошенников, выдающих себя за сотрудников банков, за год их число увеличилось на четверть.

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