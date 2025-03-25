МВД РФ объявило в розыск Екатерину Шульман по уголовной статье
МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) по уголовной статье. Соответствующая информация следует из базы ведомства.
«Шульман Екатерина Михайловна разыскивается по статье УК», — говорится на сайте ведомства.
Информации о том, по какой статье Уголовного кодекса разыскивают Шульман, не приводится.
В 2022 году Шульман была внесена в список иноагентов по решению Минюста. Причиной послужила ее антироссийская позиция.