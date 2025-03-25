Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов

Культура является ресурсом экономического развития регионов. Об этом 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Глава государства поздравил всех, кто трудится на культурном поприще, и подчеркнул, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера и, в частности, на задачи воспитания подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее страны.

Путин отметил важную роль состояния объектов культурного наследия, зданий и кварталов, имеющих историческую, архитектурную и художественную ценность.

«Такие объекты есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения. Это ресурс духовного и даже экономического развития регионов страны в целом. Но достаточно упомянуть, что с возрождением наследия связано успешное развитие туризма», — дополнил он.

Российский лидер также указал, что инфраструктура в культурной сфере должна быть достаточной и по количеству, и по смыслу, и предложил включить показатель обеспеченности объектами культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования. Важнейшей миссией Совета президент определил помощь российской молодежи пронести любовь и уважение стране.

Ранее в этот день Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле наградил молодых деятелей культуры, а также вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей за 2024 год.

День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. Он посвящен деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и другим специалистам, деятельность которых направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России.