В Госдуме оценили призывы сенаторов США к использованию активов РФ в пользу Киева
Письмо американских сенаторов к главе Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио с призывом к использованию замороженных российских активов в пользу Украины является проявлением наглости, остается надеяться, что властям США хватит благоразумия не прислушиваться к подобным инициативам. Об этом «Известиям» 25 марта заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Агентство Reuters о соответствующем письме сообщило накануне. Уточнялось, что его авторами стали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Тодд Янг, а также демократы Ричард Блюментал и Тим Кейн. Они попросили Вашингтон призвать Брюссель к использованию активов РФ в пользу Киева.
«Я думаю, что [подобные призывы звучат] от наглости большой, от вседозволенности, которую американские политики проявляют. <…> Надеюсь, что властям США хватит благоразумия не прислушиваться к призывам к покушению на собственность, которая им не принадлежит. Американцы учат весь мир, что частная собственность незыблема, что она чуть ли не божественна, на нее покушаться нельзя», — сказал Аксаков.
Он отметил, что призывы к изысканию, аресту и изъятию российских резервов пока не находили решительной поддержки ни в Соединенных Штатах, ни в Евросоюзе (ЕС).
«Ответ может быть самый жесткий», — заключил депутат.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 марта заявил, что попытки изъятия замороженных активов России для передачи Украине будут иметь серьезные юридические последствия. По его словам, подобные действия также вызовут негативную реакцию инвесторов.