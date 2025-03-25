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В Госдуме оценили призывы сенаторов США к использованию активов РФ в пользу Киева

Депутат Аксаков: призывы сенаторов США к использованию активов РФ — наглость
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Письмо американских сенаторов к главе Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио с призывом к использованию замороженных российских активов в пользу Украины является проявлением наглости, остается надеяться, что властям США хватит благоразумия не прислушиваться к подобным инициативам. Об этом «Известиям» 25 марта заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Агентство Reuters о соответствующем письме сообщило накануне. Уточнялось, что его авторами стали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Тодд Янг, а также демократы Ричард Блюментал и Тим Кейн. Они попросили Вашингтон призвать Брюссель к использованию активов РФ в пользу Киева.

«Я думаю, что [подобные призывы звучат] от наглости большой, от вседозволенности, которую американские политики проявляют. <…> Надеюсь, что властям США хватит благоразумия не прислушиваться к призывам к покушению на собственность, которая им не принадлежит. Американцы учат весь мир, что частная собственность незыблема, что она чуть ли не божественна, на нее покушаться нельзя», — сказал Аксаков.

Он отметил, что призывы к изысканию, аресту и изъятию российских резервов пока не находили решительной поддержки ни в Соединенных Штатах, ни в Евросоюзе (ЕС).

«Ответ может быть самый жесткий», — заключил депутат.

Встретились поговорить: на саммите ЕС в Брюсселе не нашли денег для Киева
При этом на встрече немало времени уделялось поддержке Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 марта заявил, что попытки изъятия замороженных активов России для передачи Украине будут иметь серьезные юридические последствия. По его словам, подобные действия также вызовут негативную реакцию инвесторов.

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