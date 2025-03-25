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Еврокомиссия определила 47 стратегических проектов по добыче редких металлов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Европейская комиссия (ЕК) утвердила список из 47 стратегических проектов, направленных на увеличение производства 14 из 17 критически важных материалов для энергетического перехода и безопасности Евросоюза (ЕС). Об этом 25 марта говорится в релизе на сайте ЕК.

Перечень подготовлен в рамках реализации закона о критических сырьевых материалах, принятого в 2023 году. Согласно документу, к 2030 году ЕС планирует обеспечивать 10% добычи, 40% переработки и 25% утилизации своих потребностей в этих ресурсах.

В список вошли алюминий, медь, никель, литий и редкоземельные элементы, которые используются в аккумуляторах, ветряных турбинах и электромобилях.

Проекты реализуются в 13 странах ЕС, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Швецию и Польшу. Ожидается публикация дополнительных списков, включая проекты за пределами союза.

«Китайский литий не может стать российским газом завтрашнего дня. Мы должны добывать, перерабатывать и перерабатывать сырье в Европе», — написал Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне в соцсети Х (бывш. Twitter).

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Ранее, 25 февраля, стало известно, что Евросоюз предложил Киеву заключить соглашение по «критически важным материалам». Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне отметил, что Украина «может предоставить ЕС 21 из 30 важнейших материалов».

Позднее он сказал, что ЕК не предлагала Киеву никакого нового соглашения о редкоземельных ресурсах, речь идет о меморандуме о взаимопонимании 2021 года.

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