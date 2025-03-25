Лавров назвал колоссальной ошибкой Байдена нежелание слушать Россию
Экс-президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО, он тем самым отказался слушать РФ и создавал ей угрозы, заявил 25 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
«Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО», — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что сейчас вся Европа мобилизована и во главе с Германией всерьез начинает рассматривать вопросы ремилитаризации за «баснословные» деньги.
«Администрация Байдена спустила с крючка и отправила воевать Европу с Российской Федерацией, у них деиндустриализация проходит, огромное количество проблем», — заключил политик.
Ранее, 24 марта, заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева заявила, что деятельность миротворцев ООН нуждается в переосмыслении и усовершенствовании. Сейчас, по ее словам, эффективность миротворческих миссий недостаточна из-за «попыток самооправдания» стран.