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Лавров назвал колоссальной ошибкой Байдена нежелание слушать Россию

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Россию
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Фото: ТАСС/Булкин Сергей
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Экс-президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО, он тем самым отказался слушать РФ и создавал ей угрозы, заявил 25 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что сейчас вся Европа мобилизована и во главе с Германией всерьез начинает рассматривать вопросы ремилитаризации за «баснословные» деньги.

«Администрация Байдена спустила с крючка и отправила воевать Европу с Российской Федерацией, у них деиндустриализация проходит, огромное количество проблем», — заключил политик.

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Ранее, 24 марта, заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева заявила, что деятельность миротворцев ООН нуждается в переосмыслении и усовершенствовании. Сейчас, по ее словам, эффективность миротворческих миссий недостаточна из-за «попыток самооправдания» стран.

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