УВКПЧ ООН потребовало тщательно расследовать гибель российских журналистов в ЛНР

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что требует расследования и привлечения к ответственности виновных в гибели трех российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 25 марта заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Она заявила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что в ЛНР в результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек, среди которых трое российских журналистов. Также был ранен 14-летний мальчик.

«Мы требуем, чтобы инцидент был тщательно расследован, а виновные привлечены к ответственности», — сказала Троссел «РИА Новости».

Она добавила, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркивает важность защиты журналистов по всему миру. Он также отметил, что СМИ имеют право на защиту так же, как и гражданские лица, согласно международному гуманитарному праву.

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции (СВО) стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день также в зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.