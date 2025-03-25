ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 260 военнослужащих
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 260 военнослужащих. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, российская армия уничтожила танк и боевую машину пехоты (БМП).
Также подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Помимо этого российская армия отразила три контратаки противника.
В Минобороны РФ отметили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 69 960 военнослужащих.
В этот же день экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).