Экипаж Су-34 нанес удар по опорному пункту с боевиками ВСУ в курском приграничье
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После подтверждения от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
В МО РФ 23 марта сообщили, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес ракетный удар по личному составу и бронированной технике ВСУ, уничтожив цели в приграничном районе Курской области. Уточнялось, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.