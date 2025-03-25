Уголовное дело возбудили по факту ранения журналиста ТАСС в Курской области
Уголовное дело возбудили по факту ранения журналиста ТАСС Михаила Скуратова в Суджанском районе Курской области. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР).
Уточняется, что уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 3 ст. 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления.
24 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении корреспондента ТАСС в Суджанском районе региона. Журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени в результате атаки по одному из сел приграничья.