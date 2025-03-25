В Херсонской области задержали женщину по подозрению в оправдании терроризма
УФСБ России по Херсонской области пресекло противоправную деятельность женщины 1973 года рождения, которая подозревается в публичном оправдании терроризма и действиях, угрожающих безопасности государства. Об этом 25 марта сообщили в ведомстве.
«Следствием установлено, что в апреле и августе 2023 года подозреваемая разместила на своей странице в социальной сети публикации, в которых содержатся призывы к совершению государственной измены и дезертирства, а также заявление об оправдании терроризма», — отмечается в сообщении.
Женщина подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств ее деятельности и выявления преступных связей.
Ранее, 11 марта, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военнослужащих. Установлено, что 49-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с представителями организации, признанной в РФ террористической.