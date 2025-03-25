Во Владимирской области задержали подростка по подозрению в терроризме
Подростка из Москвы задержали во Владимирской области по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону.
«В Петушинском межрайонном следственном отделе регионального управления СК расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам регионального УФСБ, в отношении несовершеннолетнего жителя города Москвы», — написали на сайте ведомства.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый в феврале 2025 года вступил в организацию путем принятия присяги.
В дальнейшем несовершеннолетний получил указание от представителя террористической организации снять на видео один из объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Петушинского района.
Уточняется, что за выполнение задания, которое могло быть частью подготовки диверсии, он получил 9 тыс. рублей.
6 марта сообщалось, что южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Дмитрия Левина к 15 годам лишения свободы за передачу данных о Военно-морском флоте (ВМФ) РФ спецслужбам Украины. По данным следствия, мужчина вступил в террористическую организацию.