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Журналист из Перу назвал атаку на сотрудников СМИ попыткой Киева скрыть правду

Санчес Серра: атака на журналистов РФ является попыткой Киева скрыть правду
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Фото: REUTERS/Stringer
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Атака на российских журналистов является попыткой Киева скрыть правду о происходящем в зоне спецоперации. Об этом 25 марта заявил «Известиям» зампред федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра.

«Профессионалы, посвятившие себя поиску правды, стали жертвами страшнейшего акта, находясь при исполнении служебных обязанностей в гражданском автомобиле, в районе, который четко обозначен как гражданское население. Это нападение представляет собой не только вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права, но и преднамеренную попытку замолчать правду и скрыть реальные факты», — отметил он.

Рикардо Санчес Серра подчеркнул, что убийство журналистов также является показателем того, что Украина не хочет достижения мира.

«Эта атака — еще одно доказательство того, что Украина не стремится к миру, нарушая режим прекращения огня нападениями на энергетические объекты и как это было ранее с Минскими соглашениями», — уточнил журналист.

Он также осудил западные СМИ, которые распространяют ложные сведения о преступлениях киевского режима, и указал на необходимость добиться справедливого наказания для причастных к атаке.

«Не менее возмутительным является и молчание западной прессы, которая не только не сообщает об этих преступлениях, но и распространяет дезинформацию и ложные версии. Правду нельзя скрывать или манипулировать ею. Наша коллективная обязанность — осудить эти акты и потребовать справедливости для жертв и их семей», — пояснил он.

Рикардо Санчес Серра также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших и отметил, что журналисты никогда не будут забыты.

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР
Убийц ждет справедливое наказание, уверены коллеги журналиста, замолчать очередное преступление Киева вряд ли получится

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне спецоперации стало известно 24 марта. В этот же день сообщалось, что погибли также оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, в результате обстрела пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело по ст. 105, ст. 144 и ст. 167 УК РФ («Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на «звериную сущность» киевского режима в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и призвала международные организации отреагировать на это. В ООН, в свою очередь, осудили действия украинских боевиков и подчеркнули важность защиты освещающих боевые действия журналистов.

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