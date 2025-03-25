В МИДе назвали звериной сущность киевского режима после атаки ВСУ на журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 марта отметила «звериную сущность» киевского режима в связи с атаками украинской армии на российских журналистов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

По словам Захаровой, количество таких атак возрастает с пониманием невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона российской армии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН обязаны отреагировать на действия Киева.

«Призываем мировое сообщество, международные профессиональные организации журналистов, представителей СМИ решительно осудить эти и другие кровавые преступления режима [украинского лидера Владимира] Зеленского и выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиасферы», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она добавила, что будет проведено расследование для установления причастных к этим преступлениям.

«Они, безусловно, понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по ряду других выявленных преступлений киевского режима против мирных жителей и, в том числе, представителей российских СМИ», — уточнила Захарова.

24 марта в зоне спецоперации в результате атаки ВСУ на журналистскую машину погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель журналиста — новое преступление руководства Украины против свободы слова, которое не будет предано забвению.

Позже стало известно о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Уточнялось, что украинские боевики нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине. В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.