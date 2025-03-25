Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность в Москве 25 марта
Наука и техника
В России создали универсальный двигатель для беспилотников
Общество
В МИДе назвали звериной сущность киевского режима после атаки ВСУ на журналистов
Мир
WSJ сообщила о возможном введении США пошлин на товары из России
Мир
Политолог указал на попытки Киева сорвать переговоры РФ и США
Общество
В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий
Общество
Актеры Мадянов и Добровольская посмертно получили премию «Ника»
Мир
Додон рассказал о необходимости восстанавливать отношения с РФ
Мир
Рубио указал на невозможность урегулирования конфликта на Украине военным путем
Экономика
Правительство может увеличить диапазон оптовых цен на 15% для бензина и на 25% для дизеля
Политика
В Совфеде отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
Общество
Организаторов азартных игр обяжут проверять дееспособность и долги
Мир
США введут пошлины в отношении закупающих нефть и газ у Венесуэлы стран
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Тольятти
Общество
В порту Усть-Луга из аварийного танкера Koala откачали почти 30 тыс. т мазута
Мир
В Еврокомиссии рассказали о будущем отношений ЕС и Норвегии
Авто
Toyota впервые обновила внедорожник Land Cruiser 300

В МИДе назвали звериной сущность киевского режима после атаки ВСУ на журналистов

Захарова: Киев атаками на журналистов снова продемонстрировал звериную сущность
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 марта отметила «звериную сущность» киевского режима в связи с атаками украинской армии на российских журналистов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

По словам Захаровой, количество таких атак возрастает с пониманием невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона российской армии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН обязаны отреагировать на действия Киева.

«Призываем мировое сообщество, международные профессиональные организации журналистов, представителей СМИ решительно осудить эти и другие кровавые преступления режима [украинского лидера Владимира] Зеленского и выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиасферы», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она добавила, что будет проведено расследование для установления причастных к этим преступлениям.

«Они, безусловно, понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по ряду других выявленных преступлений киевского режима против мирных жителей и, в том числе, представителей российских СМИ», — уточнила Захарова.

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР
Убийц ждет справедливое наказание, уверены коллеги журналиста, замолчать очередное преступление Киева вряд ли получится

24 марта в зоне спецоперации в результате атаки ВСУ на журналистскую машину погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель журналиста — новое преступление руководства Украины против свободы слова, которое не будет предано забвению.

Позже стало известно о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Уточнялось, что украинские боевики нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине. В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025