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Новый кроссовер Omoda C7 показали в России

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Фото: Omoda
dzen
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Компания Omoda устроила серию демонстраций нового флагманского кроссовера C7 в России. Автомобиль будет экспонироваться в шоу-румах дилеров в Москве и Московской области до 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило «Известиям». Когда именно модель появится в продаже в РФ, не уточняется. Новинка станет вторым кроссовером марки на российском рынке после C5.

Omoda C7 является подзаряжаемым гибридом, силовая установка которого состоит из бензинового турбодвигателя 1.5 и электромотора. На электротяге автомобиль способен проехать 95 км, а в гибридном режиме запас хода достигает 1250 км. Габариты автомобиля: длина — 4,62 м, ширина — 1,87 м, высота — 1,67 м.

За функциональность C7 отвечает мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном. Проекционный дисплей отображает основную информацию, включая скорость и указания навигатора. Поддержка телематических сервисов позволяет с помощью смартфона дистанционно запускать двигатель или разблокировать двери. Беспроводная зарядка мощностью 50 Вт обеспечивает пополнение энергии устройств.

Кроссовер получил атмосферную подсветку на 256 цветов в салоне с функцией динамического освещения. Она способна меняться в зависимости от различных сценариев вождения и подстраиваться к ритму музыки из динамиков аудиосистемы. В список опций также вошли камера кругового обзора с функцией прозрачного шасси, адаптивный круиз-контроль и прочие ассистенты.

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6 декабря прошлого года Omoda представила в России обновленный кроссовер C5. Рестайлинговый паркетник отличается новой безрамочной решеткой радиатора, пересмотренной формой переднего бампера и дизайном колесных дисков.

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