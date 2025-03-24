Губернатор Орловской области пояснил информацию о выплатах беременным школьницам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков разъяснил оказавшуюся в центре внимания информацию о выплатах в размере 100 тыс. рублей беременным школьницам. Свой комментарий он опубликовал 24 марта в Telegram-канале.

По словам главы региона, данные выплаты регулируются приказом Министерства труда России «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета».

Клычков также отметил, что на данный момент в регионе нет беременных, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях.

По его мнению, молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения.

«И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери», — сказал губернатор.

Ранее, 20 марта, Клычков подписал указ о единовременной выплате 100 тыс. рублей для беременных школьниц при постановке на учет. В редакции предыдущего указа денежная выплата полагалась только беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.