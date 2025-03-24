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В России могут появиться плавучие центры обработки данных

НТИ: в России разрабатывают проект плавучих центров обработки данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России разрабатывают проект плавучих центров обработки данных (ЦОД), сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Такие ЦОД развертываются быстрее наземных и на 20–30% дешевле в строительстве.

Авторы проекта отметили, что при строительстве и эксплуатации наземных ЦОД возникают проблемы, которые могут приводить к полному отказу от строительства, — это нехватка земли, соответствующей требованиям, ее высокая стоимость, удаленность местности, высокие тарифы на электроэнергию, большие затраты на охлаждение ЦОД и другие. В России это особенно касается Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока.

Также из-за природных катаклизмов, терактов и военных конфликтов ЦОД может быть разрушен, поврежден или безвозвратно потерян, уточнили эксперты. В то же время строить новые ЦОД необходимо в связи с тем, что объем цифровых данных постоянно растет.

В НТИ подчеркнули, что решить проблемы могут плавучие дата-центры. Это несамоходное или самоходное судно (баржа, платформа) с размещенным на нем ЦОД.

«Плавучий ЦОД перемещается водными путями к месту назначения. Для охлаждения может использоваться вода за бортом, а в качестве источников электроэнергии могут использоваться обычные наземные, а также автономные (например, мини-АЭС) плавучие энергоблоки», — объяснили в пресс-службе.

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Среди преимуществ плавучих ЦОД названы быстрая смена локации и юрисдикции данных, простое и быстрое развертывание, использование в проектах кратковременных или требующих смены места реализации, природное водяное охлаждение забортной водой, обработка данных как можно ближе к месту их возникновения и потребления. Также такие плавучие дата-центры могут объединяться в ансамбли. Управление одним ЦОД или ансамблем можно осуществлять с помощью специальной программной платформы для оркестровки данных и управления инфраструктурой.

Авторы инициативы приступили к эскизному проектированию плавучего ЦОД и подбору технологий, к поиску заинтересованных лиц и источников финансирования.

«Сейчас все проектные и другие работы производим собственными силами. Для активизации и полноценного запуска проекта требуется привлечение внешних инвесторов», — уточнила руководитель проекта Наталья Курбатова.

Заказчиками плавучих ЦОД в России могут стать госкорпорации, министерства и ведомства, крупные компании, владеющие большими данными, а также иностранные государства, у которых есть водные транспортные ресурсы и ограничения по строительству наземных дата-центров.

По замыслу авторов плавучие ЦОД могут стать частью инфраструктуры Севморпути, выступить майнинг-фермами в регионах с низкой стоимостью электроэнергии и недозагрузкой электростанций, стать базой по хранению и обработке данных в тандеме с парком судовых БПЛА или парком безэкипажных судов для выполнения задач на воде и в прибрежных районах: от сбора данных для навигации до поиска людей в воде.

«Как результат — укрепление технологического суверенитета РФ в сфере хранения и обработки больших объемов цифровых данных, в том числе критически важных для государства», — заключила Курбатова.

Ранее, 20 марта, председатель Счетной палаты (СП) Борис Ковальчук заявил, что СП РФ в 2025 году продолжит анализировать вопросы достижения Россией технологического суверенитета. Он отметил, что в 2024-м также серьезное внимание уделялось вопросам модернизации российской экономики.

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