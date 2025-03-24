Новый температурный рекорд зарегистрировали в Мурманске 23 марта. Воздух прогрелся до +6,5 градуса.

Потепление связано с поступлением тропической воздушной массы. Синоптики отмечают, что прежний рекорд для даты составлял +5,1 градуса. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Еще один суточный рекорд был зафиксирован 11 февраля. Воздух прогрелся до +5,3 градуса.

11 марта температурный рекорд был установлен в Симферополе. Столбики термометров показали +20,5 градуса. Это максимальная температура для середины марта за последние 27 лет.