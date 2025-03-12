Температурный рекорд 27-летней давности побит в Крыму

В Симферополе во вторник, 11 марта, столбики термометров поднялись до +20,5 градусов. Таким образом, в Крыму был установлен абсолютный температурный рекорд с 1998 года.

ИА SevastopolMedia со ссылкой на крымский гидрометцентр пишет, что это было самое жаркое 11 марта за последние 27 лет. Столбик термометра прибавил почти 1,5 градуса по сравнению с прошлым рекордом.

Тем временем на территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение. До выходных в Крыму ожидается сильный ветер, скорость которого при порывах может достигать 22 м/с.

В воскресенье может похолодать в связи с наступлением северо-восточного фронта. Во вторник, 18 марта, в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды.

Ранее синоптик центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал осадки в виде дождя в Москве до выходных. Специалист отметил, что в городе до конца недели будет держаться температура в пределах от +2 до +5 градусов. Осадки же в городе будут идти до субботы, хоть и будут совсем небольшими и с перерывами.