Скворцы вернулись в Московскую область с зимовки

Скворцы вернулись в Московскую область после зимовки. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство экологии и природопользования.

Обычно эти птицы возвращаются в Россию в конца марта и начале апреля. Скворцы сразу ищут жилье, нередко они возвращаются в домики, которые были обжиты годом ранее.

Жителям Подмосковья, которые развешивают скворечники, рекомендуют выбирать места подальше от огородов и теплиц. Птицы могут съедать ягоды и фрукты, поэтому посадки придется защищать.

В феврале в регионе прошла ежегодная акция «Покорми птиц». В округах установили кормушки для зимующих птиц. Больше всего кормушек установили в Щелково.