Эксперт назвал топ обязательных весенних процедур для автомобиля

Большинство водителей знают об обязательных сезонных процедурах для авто, которые необходимо провести весной. Однако многие автовладельцы упускают из внимания перечень обязательных шагов для защиты кузова. Эти важные действия помогут избавиться от последствий сложной зимы и предупредить развитие коррозии, рассказал «Известиям» руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов FIT SERVICE Ярослав Кукарин 25 марта.

«Начинать сезонный уход за кузовом авто нужно с проверки состояния защитных элементов. Это значит, внимательно осматриваем подкрылки, брызговики, защиты днища и моторного отсека, крепления бамперов. В случае повреждений данных элементов, которые часто случаются после зимы, рекомендую оперативно заменить или отремонтировать каждое повреждение», — отметил он.

Эксперт уточнил, что во время весенне-летнего сезона будут частые дожди, поэтому важны все защитные элементы. Из-за их поломки и неэффективности могут быть повреждены системы автомобиля, которые расположены непосредственно под защищающими элементами.

Кроме того, необходимо тщательно осмотреть весь кузов на предмет очагов коррозии. Наибольшее внимание следует уделять порогам, аркам, нижним внутренним частям дверей и днищу.

«Такую процедуру проводят редко и очень зря. При наличии расширителей крыльев и пластиковых накладок порога советую провести их демонтаж, чтобы проверить состояние металла под пластиком. Кроме того, будет полезно прочистить внутренний корпус порогов от дорожной грязи и реагентов. Также на всех свежих автомобилях (до 5 лет) рекомендую для профилактики провести антикоррозийную обработку внутренних металлических частей», — добавил Кукарин.

По его словам, особый фокус на внутренние части лонжеронов, внутренние части порогов, арки задних крыльев, нишу запасного колеса, места креплений задний подвески и передней подвески. Такая точечная обработка позволит сэкономить. Если антикор проводили ранее и действует гарантия на услугу — как правило, ее срок составляет пять лет,— то нужно проверить состояние и убедиться, что дополнительных действий и восстановления покрытия не требуется.

«Обязательно проведите проверку состояния напольного покрытия салона автомобиля. Зимой снег часто попадает под съемные коврики, тает и впитывается в основное покрытие пола. В последствии могут появиться неприятные запахи, начнется коррозия железа. Рекомендуем просушить напольное покрытие с разборкой салона, а очаги коррозии обработать спецсоставом», — пояснил эксперт.

Необходимо также проверить состояние лакокрасочного покрытия. Важно своевременно провести обработку сколов, тампонирование, полировку отдельных элементов или всего кузова автомобиля с нанесением защитного покрытия. Автомобильные стекла полезно перед летним сезоном обработать гидрофобным составом.

«Полезно провести профилактическое обслуживание дренажных отверстий люка на крыше автомобиля. Несвоевременное обслуживание приводит к засорам дренажной системы и попаданию воды под обшивку крыши и распространению по салону. Не забудьте также заменить зимние щетки стеклоочистителя на летние и проверить работоспособность системы», — подытожил он.

Ранее, 14 марта, эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто «СберАвто» рассказали «Известиям», что при наличии базовых инструментов и навыков самостоятельный шиномонтаж может привести к неприятным последствиям. Они подчеркнули, что самостоятельно стоит менять только колеса в сборе — без опыта и оборудования правильно произвести работы по монтажу на диск сложно.