Эксперт рассказала о подготовке к ЕГЭ за три месяца

До Единого государственного экзамена (ЕГЭ) остается мало времени, однако и его можно использовать максимально эффективно. Что можно успеть сделать и как правильно организовать подготовку, 25 марта «Известиям» рассказал педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Она отметила, что подготовиться с нуля за три месяца можно, но в таком случае не стоит ожидать отличного результата. При этом в этот период ученик, который и до этого уделял время экзамену, может систематизировать свои знания, повторить важные темы и проработать слабые места в каждом предмете.

«В последний месяц перед экзаменом рекомендуется сосредоточиться на решении пробных вариантов в условиях, максимально приближенных к реальным. Будет полезно, если школьник будет засекать время, чтобы привыкнуть к формату экзамена, и тщательно анализировать ошибки. Это можно делать самостоятельно, сверяясь с критериями, или с помощью педагога», — сказала Подсухина.

По ее словам, первым шагом должна стать диагностика текущего уровня знаний по всем предметам, которые требуют большего внимания.

«На ее основе необходимо составить реалистичный план на 12 недель. Подготовку можно разделить на три этапа. Например, первые четыре недели стоит посвятить разбору базовых тем по каждому предмету. Следующие четыре недели — углублению в материал и работе над более сложными разделами. Последние четыре недели — устранению пробелов, которые могли обнаружиться на предыдущих этапах, и интенсивной тренировке экзаменационных заданий», — рассказала Подсухина.

Она рекомендовала уделять два-три часа более сложным предметам и один час — менее сложным, чтобы не перегружаться и сохранять концентрацию. Кроме того, отметила она, важно чередовать предметы, чтобы не терять фокус и эффективно распределять силы.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что важно устранить пробелы в базовых знаниях — невозможно решать сложные задания, не освоив теорию. После можно переходить к более сложным темам и заданиям повышенного уровня. Особое внимание стоит уделить заданиям с развернутыми ответами, так как они приносят наибольшее количество баллов, а также критериям оценивания.

«Не стоит забывать о мотивации и отдыхе. В период активной работы мозга нужно сохранять баланс: правильно питаться, высыпаться и не перегружать себя. Не нужно сравнивать себя с другими, главное — сосредоточиться на своих целях и не паниковать из-за того, что кто-то начал готовиться раньше», — заключила эксперт.

22 марта методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков рассказал «Известиям» о способах поступления в вуз без ЕГЭ. Так, это смогут сделать люди с ограниченными возможностями, абитуриенты с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО), выпускники школ, окончившие обучение до 1 января 2009 года, иностранцы и поступающие с уже имеющимся дипломом о высшем образовании. Также поступить без ЕГЭ можно на основе участия в олимпиадах и конкурсах.