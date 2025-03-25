Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность в Москве 25 марта
Наука и техника
В России создали универсальный двигатель для беспилотников
Общество
В МИДе назвали звериной сущность киевского режима после атаки ВСУ на журналистов
Мир
WSJ сообщила о возможном введении США пошлин на товары из России
Мир
Политолог указал на попытки Киева сорвать переговоры РФ и США
Общество
В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий
Общество
Актеры Мадянов и Добровольская посмертно получили премию «Ника»
Мир
Додон рассказал о необходимости восстанавливать отношения с РФ
Мир
Рубио указал на невозможность урегулирования конфликта на Украине военным путем
Экономика
Правительство может увеличить диапазон оптовых цен на 15% для бензина и на 25% для дизеля
Политика
В Совфеде отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
Общество
Организаторов азартных игр обяжут проверять дееспособность и долги
Мир
США введут пошлины в отношении закупающих нефть и газ у Венесуэлы стран
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Тольятти
Общество
В порту Усть-Луга из аварийного танкера Koala откачали почти 30 тыс. т мазута
Мир
В Еврокомиссии рассказали о будущем отношений ЕС и Норвегии
Авто
Toyota впервые обновила внедорожник Land Cruiser 300

Эксперт рассказала о подготовке к ЕГЭ за три месяца

Эксперт Подсухина: за три месяца до ЕГЭ стоит закрыть пробелы в базовых знаниях
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

До Единого государственного экзамена (ЕГЭ) остается мало времени, однако и его можно использовать максимально эффективно. Что можно успеть сделать и как правильно организовать подготовку, 25 марта «Известиям» рассказал педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Она отметила, что подготовиться с нуля за три месяца можно, но в таком случае не стоит ожидать отличного результата. При этом в этот период ученик, который и до этого уделял время экзамену, может систематизировать свои знания, повторить важные темы и проработать слабые места в каждом предмете.

«В последний месяц перед экзаменом рекомендуется сосредоточиться на решении пробных вариантов в условиях, максимально приближенных к реальным. Будет полезно, если школьник будет засекать время, чтобы привыкнуть к формату экзамена, и тщательно анализировать ошибки. Это можно делать самостоятельно, сверяясь с критериями, или с помощью педагога», — сказала Подсухина.

По ее словам, первым шагом должна стать диагностика текущего уровня знаний по всем предметам, которые требуют большего внимания.

«На ее основе необходимо составить реалистичный план на 12 недель. Подготовку можно разделить на три этапа. Например, первые четыре недели стоит посвятить разбору базовых тем по каждому предмету. Следующие четыре недели — углублению в материал и работе над более сложными разделами. Последние четыре недели — устранению пробелов, которые могли обнаружиться на предыдущих этапах, и интенсивной тренировке экзаменационных заданий», — рассказала Подсухина.

Учебная тревожность: по каким предметам подорожают услуги репетиторов
Подготовка к поступлению в вузы сравнялась в цене со стоимостью обучения в университетах

Она рекомендовала уделять два-три часа более сложным предметам и один час — менее сложным, чтобы не перегружаться и сохранять концентрацию. Кроме того, отметила она, важно чередовать предметы, чтобы не терять фокус и эффективно распределять силы.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что важно устранить пробелы в базовых знаниях — невозможно решать сложные задания, не освоив теорию. После можно переходить к более сложным темам и заданиям повышенного уровня. Особое внимание стоит уделить заданиям с развернутыми ответами, так как они приносят наибольшее количество баллов, а также критериям оценивания.

«Не стоит забывать о мотивации и отдыхе. В период активной работы мозга нужно сохранять баланс: правильно питаться, высыпаться и не перегружать себя. Не нужно сравнивать себя с другими, главное — сосредоточиться на своих целях и не паниковать из-за того, что кто-то начал готовиться раньше», — заключила эксперт.

22 марта методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков рассказал «Известиям» о способах поступления в вуз без ЕГЭ. Так, это смогут сделать люди с ограниченными возможностями, абитуриенты с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО), выпускники школ, окончившие обучение до 1 января 2009 года, иностранцы и поступающие с уже имеющимся дипломом о высшем образовании. Также поступить без ЕГЭ можно на основе участия в олимпиадах и конкурсах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025