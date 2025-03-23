В Ленинградской области в результате ДТП погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Выборге Ленинградской области. Об этом 22 марта сообщил телеканал «78».

Инцидент произошел вечером 22 марта на Ленинградском шоссе. По данным издания, 42-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Honda и врезался в отбойник.

От полученных травм он скончался на месте. Уточняется, что водительских прав у мотоциклиста не было.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее, 14 марта, основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал в беседе с «Известиями», что чаще всего ДТП с участием мотоциклистов происходят при повороте автомобиля со встречной полосы — водитель машины поворачивает налево, но не замечает подъезжающего мотоциклиста.