Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА над регионами России
Общество
Временные ограничения полетов сняли в аэропортах Волгограда и Саратова
Мир
Администрация Эрдогана опровергла информацию об ограничении телевещания
Происшествия
В Ахтубинске в результате атаки БПЛА повреждено несколько зданий
Мир
Около 400 человек провели митинг у автосалона Tesla против Маcка
Мир
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Мир
Израиль предложил ХАМАС новый план по освобождению заложников
Армия
Российский штурмовик в одиночку подорвал минами два блиндажа ВСУ с пехотой
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 23 марта
Мир
Оппозиция Турции продолжила массовые протесты после задержания Имамоглу
Мир
Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище
Общество
Вильфанд спрогнозировал для 2025 года место в пятерке самых теплых в истории
Мир
Прокуратура Турции ходатайствовала об аресте мэра Стамбула Имамоглу
Мир
США депортировали группу венесуэльских мигрантов на базу Гуантанамо
Мир
Ульянов усомнился в понимании ЕС значения слова «независимость»
Спорт
Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ
Общество
В МВД посоветовали не использовать открытый Wi-Fi в общественных местах

В Ленинградской области в результате ДТП погиб мотоциклист

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Выборге Ленинградской области. Об этом 22 марта сообщил телеканал «78».

Инцидент произошел вечером 22 марта на Ленинградском шоссе. По данным издания, 42-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Honda и врезался в отбойник.

От полученных травм он скончался на месте. Уточняется, что водительских прав у мотоциклиста не было.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

СИМ победиши: для самокатов могут ввести водительскую категорию
СКР предложил запретить использовать личный электротранспорт без прав

Ранее, 14 марта, основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал в беседе с «Известиями», что чаще всего ДТП с участием мотоциклистов происходят при повороте автомобиля со встречной полосы — водитель машины поворачивает налево, но не замечает подъезжающего мотоциклиста.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025