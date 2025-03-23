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В Великобритании заявили об оружейной революции на Украине

The Times: Украина переживает революцию в мире огнестрельного оружия
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украина переживает революцию в мире огнестрельного оружия, так как импортирует больше оружия, чем любая другая страна мира. Об этом в субботу, 22 марта, сообщила газета The Times.

«Торговцы оружием внимательно следят за прекращением огня на Украине, и то, что произойдет после войны, может откликнуться во всем мире», — говорится в материале.

При этом никто не знает, ни сколько оружия циркулирует в стране, ни что произойдет с этим оружием по окончании конфликта. Эксперты опасаются, что оружие, сконцентрированное в данный момент на украинской территории, хлынет из страны в Европу, Африку и на Ближний Восток.

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Украина служит интересам западных союзников

Ранее, 21 марта, издание Journal du Niger сообщило, что на позициях террористов в Нигере обнаружили украинские минометы М120 «Молот», а также прилагающуюся к ним инструкцию на украинском языке. Аналогичные нападения произошли на военную базу возле деревни Мосипага в том же районе. Эти атаки стали первым примером применения террористами украинских минометов против солдат Нигера.

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