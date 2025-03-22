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На позициях террористов в Нигере обнаружили украинские минометы

Journal du Niger: на позициях террористов в Нигере найдены украинские минометы
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Фото: Journal du Niger
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Террористические формирования, действующие на территории Нигера, используют для борьбы с правительственными войсками оружие с Украины, такое как минометы М120 «Молот». Об этом 21 марта сообщает Journal du Niger.

«17 марта 2025 года повстанцы «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) (джихадистская вооруженная группировка, называет себя официальным отделением «Аль-Каиды», признанной террористической и запрещенной в РФ. — Ред.) обстреляли позиции Нигера из 120-миллиметровых минометов недалеко от населенного пункта Макалонди в регионе Тиллабери», — передает издание.

При этом группировка JNIM связана с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ). После атаки на позициях боевиков были найдены минометы М120 «Молот», а также прилагающаяся к ним инструкция на украинском языке.

«Спустя два дня, 19 марта, аналогичные нападения произошли на военную базу возле деревни Мосипага в том же районе. Эти атаки стали первым примером применения террористами украинских минометов против солдат Нигера», — сообщили источники.

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В ноябре 2024 года и.о. директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Георгий Михно заявил, что киевский режим открыто поддерживает террористов в Африке. По его словам, Россия намерена бороться с этим.

Отношения между Украиной и странами Африки осложнились в августе 2024 года, когда в украинском Главном управлении разведки (ГУР) заявили о содействии вооруженным группировкам, которые напали на военнослужащих Мали на границе с Алжиром. После этого власти Мали и Нигера разорвали дипотношения с Украиной, а МИД Буркина-Фасо осудил поддержку терроризма со стороны Киева. В том же месяце эти три страны обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры в отношении Украины.

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