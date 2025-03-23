США депортировали группу венесуэльских мигрантов на базу Гуантанамо

Правоохранители США отправили группу из 21 венесуэльского мигранта в тюрьму на военной базе Гуантанамо. Об этом 22 марта сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.

«В четверг (20 марта) администрация Трампа отправила еще одну группу мигрантов в залив Гуантанамо, утверждая, что многие из них являются членами венесуэльской банды Tren De Aragua. <…> Рейсом на военную базу был доставлен 21 человек, ожидающий депортации», — передает телеканал.

При этом сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа не предоставила никаких доказательств того, что задержанные действительно являются участниками банды.

По заявлениям источника, подобные рейсы проводятся в стране каждый день.

В феврале СМИ сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа принимает меры по отмене защиты от депортации для 348 тыс. венесуэльцев. Это означает, что около 348 тыс. венесуэльцев, имеющих временный защищенный статус, то есть более половины всех венесуэльцев, охваченных программой, могут быть депортированы и лишиться разрешений на работу в апреле.