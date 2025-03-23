Оппозиция Венгрии заплатит штраф €200 тыс. после попытки срыва голосования о запрете ЛГБТ

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер оштрафовал на €205 тыс. оппозиционных депутатов, которые попытались сорвать голосование по законопроекту о запрете проведения парадов ЛГБТ-сообщества (движение признано в России экстремистским) и зажгли дымовые шашки во время заседания. Об этом в субботу, 22 марта, сообщила газета Magyar Nemzet.

Лидер оппозиционной партии «Моментум» Давид Бедо заплатит из них €60 тыс., штраф в размере €30 тыс. наложили на депутата Акоша Аньеса Хадхази, и оставшаяся сумма поровну распределена между пятью другими участниками.

Также все нарушители получили судебный запрет на посещение заседаний на разные сроки.

Уточняется, что в ходе инцидента одной из женщин в зале парламента потребовалась экстренная помощь.

Несмотря на усилия оппозиции, законопроект о запрете на ЛГБТ-парады в Венгрии был принят.

За день до этого сообщалось, что Организация Объединенных Наций (ООН) призвала Венгрию пересмотреть законопроект, который накладывает запрет на проведение ЛГБТ-парадов на территории страны.