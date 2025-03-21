ООН призвала Венгрию пересмотреть законопроект о запрете ЛГБТ-парадов
ООН призвала Венгрию пересмотреть законопроект, который накладывает запрет на проведение ЛГБТ-парадов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским) на территории страны.
Соответствующее заявление верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка появилось на сайте организации.
«Глава управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает венгерские власти отменить этот закон и другие законодательные акты, дискриминирующие представителей ЛГБТИК+ (движение запрещено в РФ, деятельность организации признана экстремистской)», — цитирует сообщение RT.
18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете ЛГБТ-парадов в стране.
Ранее, 25 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен закрепить в Конституции республики положение о признании только двух полов — мужского и женского.