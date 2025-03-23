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Город Дрокия в Молдавии отметил 81-ю годовщину освобождения от фашизма

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Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Жители города Дрокия на севере Республики Молдова торжественно отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба оппозиционного блока «Победа» в Telegram-канале.

«Представители блока «Победа» вместе с жителями Дрокии почтили память героев. Под звуки легендарной «Катюши» мы возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. Наши молодые активисты исполнили танец в честь тех, кто сражался за Родину», — гласит опубликованное заявление.

Мероприятие включало шествие, концертную программу, возложение цветок к монументу воинам-освободителям, а также акцию «Свеча памяти».

«День завершился акцией «Свеча памяти». Представители нашего молодежного крыла выложили огнями слово «Победа» и дату освобождения Дрокии. Память о героях — это свет, который не гаснет», — уточнили детали представители блока.

После завершения акции депутаты от «Победы» посетили Дмитрия Короленко, ветерана Великой Отечественной войны, который в 18 лет отправился на фронт.

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Годовщину своего освобождения сегодня также празднует венгерский город Секешфехервар, который был освобожден Красной армией 80 лет назад. Войска 21-го советского гвардейского стрелкового корпуса, наступая с северо-северо-востока, вошли в Секешфехервар. На улицах шли ожесточенные бои с оставшимися войсками 5-й танковой дивизии СС «Викинг», которые шаг за шагом отступали в юго-западную часть города. В ходе боев Секешфехервар получил серьезные повреждения. Из 7842 зданий 813 были полностью разрушены. 2788 построек были серьезно повреждены, в результате чего стали непригодными для проживания.

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