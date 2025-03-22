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СМИ сообщили о намерении Пентагона разобраться с делом Маска через детектор лжи

Bloomberg: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Министерство обороны США начало внутреннее расследование с использованием детектора лжи после визита главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в Пентагон. Об этом 22 марта сообщает Bloomberg.

«Пентагон инициировал расследование, включающее тесты на полиграфе, для выявления лиц, разглашающих секретную информацию, после того как Илон Маск призвал привлечь к ответственности всех должностных лиц министерства обороны, распространяющих «злонамеренную ложную информацию» о его отношениях с военными», — говорится в публикации.

По завершении расследования ожидается, что главе ведомства Питу Хегсету будет представлен доклад с выводами и рекомендациями, добавила «Газета.Ru».

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Днем ранее Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, которые «сливают ложную информацию» газете New York Times (NYT). Он также напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию NYT о том, что Пентагон намерен провести для Маска брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

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