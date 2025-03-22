СМИ сообщили о намерении Пентагона разобраться с делом Маска через детектор лжи
Министерство обороны США начало внутреннее расследование с использованием детектора лжи после визита главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в Пентагон. Об этом 22 марта сообщает Bloomberg.
«Пентагон инициировал расследование, включающее тесты на полиграфе, для выявления лиц, разглашающих секретную информацию, после того как Илон Маск призвал привлечь к ответственности всех должностных лиц министерства обороны, распространяющих «злонамеренную ложную информацию» о его отношениях с военными», — говорится в публикации.
По завершении расследования ожидается, что главе ведомства Питу Хегсету будет представлен доклад с выводами и рекомендациями, добавила «Газета.Ru».
Днем ранее Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, которые «сливают ложную информацию» газете New York Times (NYT). Он также напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию NYT о том, что Пентагон намерен провести для Маска брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.