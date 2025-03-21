NYT сообщила о планах Пентагона открыть Маску планы США на случай войны с Китаем
Министерство обороны США предоставит миллиардеру Илону Маску брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем. Об этом в четверг, 20 марта, сообщает газета The New York Times (NYT).
Как пишет издание, доступ Маска к одним из самых засекреченных военных планов страны означает значительное расширение его роли как советника президента США Дональда Трампа. При этом NYT указывает на конфликт интересов.
Газета отметила, что планы войны, или «оперативные планы», являются одними из самых охраняемых секретов Пентагона. Уточняется, что брифинг включает около 20-30 слайдов презентации, которые раскрывают, как США будут действовать в случае конфликта с Китаем.
Сам Трамп опроверг и назвал «полной ложью» материал NYT.
«Они сказали, что Илон Маск отправится в Пентагон, чтобы его проинформировали о возможной «войне с Китаем». Какая нелепость? Китай даже не будет упомянут или обсужден <...> В любом случае, эта история полностью ложна!!!» — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
7 марта Трамп прервал журналиста телеканала NBC и не стал отвечать на его вопрос о конфликте миллиардера Илона Маска и госсекретаря страны Марко Рубио. Он опроверг информацию журналиста о конфликте и обвинил его в «желании раздуть сенсацию».