Собянин пригласил москвичей на субботники

Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На субботники приглашаем всех желающих!» — призвал горожан градоначальник.

Информация о местах проведения субботников и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в средствах массовой информации, на сайтах префектур и районных управ. Генеральная уборка Москвы продлится два месяца. В ходе нее приведут в порядок городские территории, жилые дома, дворы, дороги, мосты и памятники, а также подготовят фонтаны к открытию сезона.