Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил надежду на возобновление сотрудничества между Россией и Германией. Об этом он заявил 21 марта в эфире телеканала ARD.

«Мы должны верить в это, мы должны работать над тем, чтобы наступили другие времена, чтобы мы могли снова собраться и делать что-то вместе», — рассказал политик.

По его словам, без России не удастся создать безопасные условия на европейском континенте. Кречмер отметил, что именно поэтому следует отказаться от конфронтационного курса действующего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в отношении России.

По мнению политика, Европа упустила шанс стать во главе принятия решений по урегулированию украинского конфликта.

«Что теперь американский президент заключает сделки без нашего участия, чтобы остановить этот <конфликт>. А европейцы сидят рядом, удивляются и просят, чтобы и они сели за стол переговоров. Это так горько, и это также показывает, насколько мало сейчас наше значение в мире», — подытожил Кречмер.

12 марта в посольстве РФ в Берлине рассказали «Известиям» о последствиях разрушения связей Германии с России. Так, введенные ЕС санкции в результате оказали влияние на экономику и промышленность ФРГ. Там можно наблюдать социально-экономический кризис, инфляцию, банкротство и, как следствие, снижение уровня благосостояния населения.