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Посольство РФ рассказало о последствиях разрушения связей ФРГ с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Безудержные санкционные потуги обернулись значительным ущербом для экономики и промышленности стран — инициаторов антироссийских мер, в том числе и для Германии, объяснили «Известиям» в посольстве РФ в Берлине.

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«Последствия разрушения взаимовыгодных связей с нашей страной в виде социально-экономического кризиса, инфляции, банкротств и, как следствие, снижения уровня благосостояния чувствует на себе подавляющее большинство жителей ФРГ. Вряд ли это кого-то радует», — говорят дипломаты.

Они отмечают, что в немецком обществе устойчиво растет запрос на нормализацию российско-германских отношений.

«Недаром ответственные за проведение этой политики партии так называемой светофорной коалиции (социал-демократы, свободные демократы, «Зеленые») потерпели болезненное поражение в ходе февральских выборов в бундестаг ФРГ», — подчеркнули в диппредставительстве.

По словам представителей посольства, антироссийские акции в Германии перестали носить массовый характер.

«Они действительно «сдуваются». Так, на широко разрекламированный и согласованный властями Берлина «антивоенный марш», организованный 1 марта 2025 года лидерами местных релокантов, пришло около 500 человек. Причем не идейные единомышленники, а разномастная массовка, отрабатывающая западные гранты. Рядовых немцев такие сходки давно перестали интересовать», — добавили дипломаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Реакция протеста: в Европе теряют интерес к проукраинским акциям

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