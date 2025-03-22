Администрация Трампа лишит правового статуса более 500 тыс. мигрантов

Правительство США собирается аннулировать временный правовой статус более чем у полумиллиона мигрантов, которые ранее легально въехали в страну при экс-президенте Джо Байдене, сообщает Bloomberg 22 марта.

По информации агентства, соответствующий документ должен быть официально опубликован 25 марта. В нем излагается план администрации президента США Дональда Трампа по отмене разрешения на работу и по запрету пребывания в стране для граждан Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы. Ранее временный правовой статус получили 532 тыс. мигрантов, но не ясно, сколько из них всё еще могут законно находиться в США.

«Администрация [Трампа] уже отказалась продлить временный статус для венесуэльцев и гаитян», — говорится в материале.

Как пишет автор статьи, меры американских властей «знаменуют собой существенное ужесточение иммиграционных репрессий президента Дональда Трампа».

Программа по предоставлению временного правового статуса была запущена Байденом в 2023 году в качестве законной альтернативы опасным пересечениям границы. В ходе предвыборной гонки Трамп пообещал положить конец нелегальной миграции на юго-западной границе и провести самую масштабную депортацию в истории страны в случае своего избрания.

Газета The Washington Post 20 марта сообщила о намерении администрации президента США Дональда Трампа использовать военных для отлова и задержания нелегальных мигрантов, которые проживают вдоль границы с Мексикой. Формально такие меры будут противоречить федеральному закону, запрещающему действующим войскам принимать участие в большей части операций по поддержанию правопорядка.