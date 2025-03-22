Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Армия
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская»
Мир
Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили в центре чешского Брно
Мир
Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили диалог РФ и США по Украине
Политика
Военный аналитик указал на разочарование наемников службой в ВСУ
Общество
СК зафиксировал доказательства атаки ВСУ по жилому массиву в Курской области
Мир
ВМС Испании и НАТО начали масштабные военно-морские учения в Кадисском заливе
Мир
Встреча делегаций России и США началась в Эр-Рияде
Общество
Пиротехники МЧС России уничтожили украинский дрон «Чаклун» в Курской области
Авто
Сборку китайских Renault под брендом из РФ наладят во Владивостоке
Политика
Эксперт указал на отсутствие перспектив размещения британских солдат на Украине
Армия
Средства ПВО за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ
Мир
США введут пошлины в отношении закупающих нефть и газ у Венесуэлы стран
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова
Общество
В порту Усть-Луга из аварийного танкера Koala откачали почти 30 тыс. т мазута
Политика
В МИДе обвинили Киев в попытке создать негативный фон вокруг переговоров РФ и США
Авто
Toyota впервые обновила внедорожник Land Cruiser 300

Администрация Трампа лишит правового статуса более 500 тыс. мигрантов

Blooberg: администрация Трампа лишит правового статуса более 500 тыс. мигрантов
0
EN
Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правительство США собирается аннулировать временный правовой статус более чем у полумиллиона мигрантов, которые ранее легально въехали в страну при экс-президенте Джо Байдене, сообщает Bloomberg 22 марта.

По информации агентства, соответствующий документ должен быть официально опубликован 25 марта. В нем излагается план администрации президента США Дональда Трампа по отмене разрешения на работу и по запрету пребывания в стране для граждан Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы. Ранее временный правовой статус получили 532 тыс. мигрантов, но не ясно, сколько из них всё еще могут законно находиться в США.

«Администрация [Трампа] уже отказалась продлить временный статус для венесуэльцев и гаитян», — говорится в материале.

Как пишет автор статьи, меры американских властей «знаменуют собой существенное ужесточение иммиграционных репрессий президента Дональда Трампа».

Трудовая ниша: бизнес начал привлекать рабочих из Африки и Южной Америки
Почему компаниям перестало хватать мигрантов из СНГ и что это значит для экономики России

Программа по предоставлению временного правового статуса была запущена Байденом в 2023 году в качестве законной альтернативы опасным пересечениям границы. В ходе предвыборной гонки Трамп пообещал положить конец нелегальной миграции на юго-западной границе и провести самую масштабную депортацию в истории страны в случае своего избрания.

Газета The Washington Post 20 марта сообщила о намерении администрации президента США Дональда Трампа использовать военных для отлова и задержания нелегальных мигрантов, которые проживают вдоль границы с Мексикой. Формально такие меры будут противоречить федеральному закону, запрещающему действующим войскам принимать участие в большей части операций по поддержанию правопорядка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025