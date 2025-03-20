WP сообщила о плане Трампа использовать военных для задержания нелегальных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать военных для отлова и задержания нелегальных мигрантов вдоль границы с Мексикой. Об этом 20 марта сообщила газета The Washington Post (WP).

«Администрация Трампа рассматривает планы Пентагона по взятию под контроль буферной зоны вдоль обширного участка южной границы и предоставлению действующим американским войскам полномочий по временному задержанию мигрантов, незаконно проникающих в Соединенные Штаты», — сообщает издание со ссылкой на источники среди официальных лиц страны.

При этом отмечается, что формально такой шаг будет будет противоречить федеральному закону, который запрещает действующим войскам участвовать в большинстве миссий по поддержанию правопорядка.

«В случае принятия закона многие мили буферной зоны станут временной военной базой, что позволит американским войскам играть самую непосредственную роль в миссии президента по обеспечению соблюдения режима», — указывает WP.

6 марта газета NYT сообщила о разочаровании администрации Трампа темпами депортаций мигрантов. США провели почти 23 тыс. арестов за последний месяц. При этом темпы депортаций и выдворения не поспевают за таким количеством арестованных, на содержание которых нужно тратить силы и ресурсы. Такая ситуация сильно истощает средства иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).