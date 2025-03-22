Уиткофф заявил о признании Зеленским невозможности вступления Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали, что Украина не присоединится к НАТО. Об этом 21 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Зеленский и его правая рука Ермак, я думаю, что они в основном признали, что они (Украина. — Ред.) не станут членом НАТО», — сказал Уиткофф.

Кроме того, спецпосланник Трампа добавил, что Украина не может присоединиться к Североатлантическому альянсу для заключения мирного соглашения по украинскому конфликту.

По его словам, США могут оказывать Киеву всю необходимую поддержку и без членства в НАТО.

Ранее, 20 марта, Зеленский признал, что Украину не хотят видеть в НАТО. По его словам, вступление страны в Североатлантический альянс «решило бы много проблем», однако США не поддерживают членство Украины в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 марта сообщил, что вступление Украины в альянс больше не стоит в повестке дня.