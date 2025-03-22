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Судья временно запретил Белому дому депортировать миграционную активистку

Reuters: судья временно запретил Белому дому депортировать миграционную активистку
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Фото: RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images
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Судья временно запретил администрации президента США Дональда Трампа депортировать иммиграционную активистку, задержание которой в Колорадо на этой неделе вызвало возмущение демократов штата и защитников прав иммигрантов. Об этом 21 марта сообщило Reuters.

Уточняется, что окружной судья США Нина Ван постановила, что 53-летняя гражданка Мексики Жанетт Висгуэрра, которая переехала в церковь, чтобы избежать депортации, не может быть выслана из Колорадо без дальнейшего судебного разбирательства.

«Судья назначил слушание на 28 марта», — проинформировало агентство.

Висгуэрра впервые незаконно въехала в США в 1997 году. Она борется с различными попытками депортации с 2009 года, когда у нее обнаружили поддельную карту социального страхования.

Женщина привлекла внимание всей страны, когда начала жить в церкви в 2017 году, чтобы предотвратить ее депортацию первой администрацией Трампа, а затем получила отсрочку на один год от администрации экс-президента Джо Байдена в 2021 году.

Боль и убыль: США потратили как минимум $2 млн на депортацию мигрантов
В Пентагоне подтвердили «Известиям» использование для этого военных самолетов С-17 — один час их эксплуатации стоит более $19 тыс.

Американский лидер заявил 22 февраля о решении проблемы нелегальной миграции в стране. Он также сообщил, что обеспечил Соединенным Штатам лучшие границы за всю историю. По его словам, администрация государства провела самую большую операцию по депортации нелегалов за всё время существования США.

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