Россиянам запретят размещать рекламу в запрещенных соцсетях

Россиянам запретят размещать рекламу в нежелательных иностранных информационных ресурсах, к которым в том числе относятся Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщили «Известиям» в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, законопроект с такими нормами может быть принят в окончательном чтении 25 марта. Документ был внесен в нижнюю палату в июне прошлого года депутатами фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия ― За правду» и рядом сенаторов.

«Вводимое регулирование является актуальным и обоснованным, поскольку мониторинг противоправных информационных ресурсов со стороны государства показал продолжающуюся финансовую активность при движении доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило, не являющихся резидентами РФ и осуществляющих провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов РФ. Так, например, некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа в сети Интернет продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook, что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%», ― говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней отмечается, что получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам.

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Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter