Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter

Россиянам запретят размещать рекламу в нежелательных иностранных информационных ресурсах ― Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Twitter, а за нарушение этого требования оштрафуют. Такой законопроект будет принят Госдумой во втором и окончательном чтении 25 марта. Об этом «Известиям» рассказали в руководстве комитета по безопасности Госдумы. Первое чтение прошло еще июле 2024 года, однако с тех пор он не рассматривался.

«Предложенные законопроектом меры станут логичным продолжением уже принятых нами инициатив. Сегодня создалась ситуация, когда, несмотря на запрет деятельности ряда нежелательных или запрещенных в России иностранных организаций, в том числе соцсетей, на них продолжает размещаться реклама», — пояснил «Известиям» зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, по сообщениям СМИ, ее стоимость даже выросла, как и заработок публикующих ее блогеров.

«Вместе с ними на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают <...> враждебность в отношении нашей страны и ее граждан <...>. Мы должны это пресечь», — сообщил депутат.

По его словам, комитет рекомендовал принять законопроект в окончательном чтении на следующей неделе.

Документом вводится ответственность для рекламораспространителей. В частности, вносится поправка в статью 38 («Ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе») закона «О рекламе», к которой добавляется норма о недопустимости рекламы на запрещенных информационных ресурсах.

Исходя из норм КоАП, вводящих ответственность за ее невыполнение, физическим лицам теперь за размещение такой рекламы будет грозить штраф до 2,5 тыс. рублей; должностным лицам до 20 тыс. рублей; юрлицам до 500 тыс. рублей.

Законопроект был принят в первом чтении 23 июля прошлого года, однако с тех пор не рассматривался. В Госдуме сообщили «Известиям», что новые нормы нашли поддержку и согласованы с Минэкономразвития, Минцифры, Минфина и ФАС.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) заявили «Известиям», что поправки ассоциации к законопроекту были учтены депутатами. Там уточнили, что они предусматривают вступление положений законопроекта в силу через полгода после его подписания президентом России. Исходя из поправок, которые есть у «Известий», планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября этого года.

При этом представители ассоциации блогеров заявили об опасениях, что рынок не успеет адаптироваться к новым реалиям: важно привести в порядок свои контракты с рекламодателями.

Многие российские блогеры и инфлюенсеры, которые зарабатывают на рекламе через эти платформы, столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, заявил «Известиям» управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.

«Для некоторых это может стать даже причиной ухода с рынка или поиска альтернативных источников дохода. Возможно, часть контент-мейкеров перейдет на российские платформы (например, VK, Rutube, «Дзен»), что может стимулировать развитие этих сервисов», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что рекламодатели, которые ориентировались на зарубежные платформы, будут вынуждены перераспределять бюджеты. Это приведет к росту спроса на рекламу в российских соцсетях и медиа, хотя сравнительную эффективность такой рекламы еще предстоит оценить, подчеркнул Ярослав Мешалкин.

«Предусмотрительные производители контента частично перестроились еще после запрета в России западных соцсетей, новый запрет, который скорее всего примут, просто станет последним забитым гвоздем в крышку гроба тех, кто еще не успел либо так и не смог, перевести свою аудиторию на альтернативные площадки. При этом данный шаг со стороны властей достаточно логичный и последовательный. Вопросы вызывало как раз то, когда Роспотребнадзор, например, давал разъяснения, как маркировать рекламу в запрещенных соцсетях, у всех возникал диссонанс: соцсети вроде как запрещены, но рекламу в них размещать можно», — считает основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

19 марта стало известно, что депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект с поправками в КоАП, согласно которому в России хотят ввести штрафы до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-казино. Кроме того, предлагается отдельно прописать наказание за нарушение уже существующих требований к такой рекламе. Причина — рост пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм». Сейчас в России есть лишь общая ответственность за нарушение закона о рекламе, но нет штрафов за рекламу азартных игр.