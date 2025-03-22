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Силы ПВО ликвидировали более 10 БПЛА над территорией Воронежской области

Губернатор Гусев: силы ПВО ликвидировали более 10 БПЛА над Воронежской областью
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На территории региона продолжается отражение атаки БПЛА. Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Накануне, 20 марта, губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении силами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не менее 40 беспилотников над территорией региона. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

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