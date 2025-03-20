Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации не менее 40 БПЛА в регионе
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили не менее 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.
Ранее, 15 марта, Гусев сообщал об уничтожении не менее пяти беспилотников над Воронежской областью. Позднее губернатор добавил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили еще более 15 дронов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений не было.