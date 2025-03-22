В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек

В столице Словакии прошли крупнейшие антиправительственные протесты, в которых приняли участие более 10 тыс. человек. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил словацкий портал TV Noviny.

Акции были организованы инициативой «Мир Украине» и политической партией «Демократы».

Протесты прошли в более чем 30 городах под лозунгом «Словакия — это Европа». На акциях звучали резкая критика и требования отставки кабмина, возглавляемого премьер-министром страны Робертом Фицо.

Фицо 20 марта сообщил, что Словакия не будет участвовать в плане по сбору средств на оружие для Украины. В ходе видеообращения по итогам саммита ЕС в Брюсселе, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), он отказался от плана главы дипломатии ЕС Каи Каллас по финансированию оружия для Украины.