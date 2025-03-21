Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области погиб один человек и еще четыре пострадали. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю. При исполнении боевых задач погиб наш боец подразделения «Орлан», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что мужчина скончался на месте до приезда медиков. Четверо его коллег, находившихся рядом в момент атаки, получили ранения. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и другими ранениями.
Ранее, 18 марта, в Белгородской области три человека пострадали в результате наезда служебного автобуса на взрывное устройство. Гладков уточнял, что после оказания медицинской помощи раненых отпустили. В результате атаки ВСУ также было повреждено транспортное средство.