Теннисистка Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Майами
Российская спортсменка Анна Калинская 21 марта обыграла японку Моюку Утидзиму во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 1000 в Майами, обеспечив себе выход в третий круг.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и закончилась со счетом 6:1, 6:3.
Калинская не совершила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми, передает «Спорт-Экспресс». При этом на счету Утидзимы четыре подачи на вылет и три двойные ошибки. Она также не реализовала брейк-пойнты.
В следующем этапе россиянка сыграет с победительницей поединка теннисисток из США Бернарды Перы и Джессики Пегулы.
16 марта россиянка Мирра Андреева одержала победу на втором подряд турнире WTA и поднялась на третье место. В ее активе 2,5 тыс. очков. В финале турнира теннисистка обыграла первую ракетку мира представительницу Белоруссии Арину Соболенко, а после победила в игре с полькой Игой Швентек.