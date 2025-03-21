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Теннисистка Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Майами

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Фото: TASS/AP/Lynne Sladky
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Российская спортсменка Анна Калинская 21 марта обыграла японку Моюку Утидзиму во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 1000 в Майами, обеспечив себе выход в третий круг.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и закончилась со счетом 6:1, 6:3.

Калинская не совершила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми, передает «Спорт-Экспресс». При этом на счету Утидзимы четыре подачи на вылет и три двойные ошибки. Она также не реализовала брейк-пойнты.

В следующем этапе россиянка сыграет с победительницей поединка теннисисток из США Бернарды Перы и Джессики Пегулы.

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16 марта россиянка Мирра Андреева одержала победу на втором подряд турнире WTA и поднялась на третье место. В ее активе 2,5 тыс. очков. В финале турнира теннисистка обыграла первую ракетку мира представительницу Белоруссии Арину Соболенко, а после победила в игре с полькой Игой Швентек.

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