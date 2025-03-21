Косметолог раскрыла неочевидную опасность ботокса

В молодом возрасте ботокс может привести к опущению век. Об этом заявила врач, к.м.н., косметолог, дерматоонколог Наталия Сирмайс.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 21 марта, специалист подчеркнула, что ботокс опасно делать не у профессионала. Также она призвала учитывать риски и побочные эффекты, среди которых — опущение век, приподнятость бровей. По ее словам, зависит всё от дозы и мышечного каркаса.

В настоящее время, отметила косметолог, имеются методики поверхностного введения препарата, которые не действует на мышечное волокно, а направлены именно на разглаживание кожи. Между тем, предупредила она, есть рецепторы, которые могут со временем стать менее чувствительными к ботулотоксинам, и поэтому в будущем эффект будет уже не таким, как прежде.

В феврале врач-косметолог Юлия Немилова рассказала, что неправильная доза ботокса может вызвать птоз век и бровей. Среди наиболее опасных процедур косметолог выделяет инъекции нерассасывающихся филлеров, таких как силикон и биополимерные гели. По словам эксперта, лучше выбирать препараты на основе гиалуроновой кислоты, сообщает 360.ru.

Также в феврале дерматовенеролог Александра Филева в беседе с RT предупредила об опасности ботокса. По ее словам, если доза препарата превышена, могут появиться симптомы лекарственного ботулизма — у человека пересыхает во рту, ему трудно глотать, голос становится гнусавым, в глазах двоится. Без срочной медицинской помощи человек может умереть от остановки дыхания.

В сентябре прошлого года косметолог, трихолог, врач превентивной медицины Ольга Савиных рассказала, что в любом медучреждении все препараты должны быть сертифицированы, что дает гарантию безопасности пациентам. Таким образом она прокомментировал случай с заражением женщины ботулизмом в частной клинике в Москве.