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«Наши с Софьей Великой бои — это битва умов»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян — о ярких противостояниях со звездной саблисткой и последствиях недопуска на международные соревнования
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Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
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В последние месяцы ряд российских спортсменов был допущен до международных соревнований в нейтральном статусе. С нашими фехтовальщиками это произошло еще в 2023 году. Правда, выступать на чемпионатах мира и Европы удалось немногим. Главные звезды, выигрывавшие золотые медали на двух последних летних Олимпиадах, по-прежнему участвуют во внутренних турнирах, так как являются представителями ЦСКА, а Международный олимпийский комитет (МОК) два года назад рекомендовал федерациям не допускать до своих соревнований спортсменов, связанных с армией и другими силовыми структурами.

Поэтому двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян, а также чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Ольга Никитина пока выступают только внутри страны. В марте они приняли участие в ежегодном турнире «Московская сабля». В личном женском первенстве победила Никитина, второй стала Егорян, а бронзовые медали завоевали дошедшие до полуфинала Великая и молодая Вероника Булукова.

В интервью «Известиям» Яна Егорян объяснила, почему проиграла финал Никитиной, почему полуфинал с Великой вновь вызвал ажиотаж трибун, и рассказала, как сказывается трехлетнее отсутствие практики международных соревнований.

— Что не получилось в финале?

— Я просто устала. Я просто физически устала. Мне не хватило сил. Это единственная причина, по которой я проиграла финал. Она связана с тем, что у нас были длинные соревнования, с самого утра мы фехтовали. У меня был очень тяжелый полуфинальный бой с Софьей Великой, после которого нужно было энное количество времени, чтобы восстановиться. Того времени, которое было дано перед финалом, мне не хватило для восстановления. Соответственно, я не смогла себя проявить в противостоянии с Ольгой Никитиной.

— Почему ваши бои с Софьей Великой вызывают повышенные эмоции у публики? На «Московской сабле» именно во время вашего полуфинала наиболее шумно вели себя трибуны.

— Всем хочется противостояния Егорян и Великой (улыбается). Помимо того, что тут есть определенная предыстория, начиная еще с нашего олимпийского финала 2016 года в Рио-де-Жанейро, которую все всегда вспоминают, надо еще учитывать... что мы лучшие (улыбается).

— В этих боях почти всегда кто-то побеждает с минимальным преимуществом 15:14. Словно вы с Софьей сговорились делать шоу для публики, когда до последнего укола непонятно, кто победит.

— Нет, ну тут точно невозможно договориться... Просто такие напряженные бои говорят о профессионализме двух спортсменов, о тактике — нам очень сложно друг друга обманывать по ходу поединка. Поэтому вот так всё и идет: удар, удар, удар, удар. Где-то вроде что-то нащупал по отношению к сопернику, но он тут же находит свои способы нанести тебе удачный укол. Это битва умов. Данный бой, когда мы фехтуем с Соней, — это действительно битва умов. По-другому я это не назову. В боях с другими девочками есть еще такие аспекты, как физика, на которой кто-то может побеждать. Кто-то может побеждать за счет какой-то своей корявости — в этом плане есть очень неудобные соперники. Мы с Соней достаточно тактичны — показываем красивое и техничное фехтование. Конечно, всем на нас приятно смотреть. И нам это противостояние очень приятно. Разумеется, хотелось бы, чтобы на той же «Московской сабле» мы встретились в финале. Но так сложились карты, что мы пересеклись раньше (улыбается).

— Почему нет такой истории противостояний у вас или Великой с Ольгой Никитиной или Софией Поздняковой?

— Может быть, потому, что мы с Великой лучшие (смеется). Не знаю.

— Вы сказали про корявость некоторых соперниц, которые за счет нее побеждают. Кого можете выделить в этом плане?

— Слушайте, ну я так не могу называть имена. Потому что это будет как оскорбление. Поэтому фамилии, конечно, не буду вам называть.

— Не так давно юниорский чемпионат Европы в сабле выиграла Александра Михайлова, с которой у вас был бой на «Московской сабле». Какое впечатление она на вас производит?

— Саша Михайлова — хорошая спортсменка, очень перспективная юниорка, которая фехтует на одном уровне со взрослыми. Я думаю, у нее великое будущее. Но если мы говорим про наш бой на «Московской сабле», то тут, наверно, опыт сыграл большую роль в мою пользу. В целом мне очень нравится она как спортсменка. Недавно выиграла Европу по юниорам, скоро поедет на чемпионат мира. Будем надеяться, что тоже вернется с золотом.

«В мире многое меняется — может, и на Олимпийские игры пригласят»
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая — о шансах вернуться на международную арену, противостоянии с Яной Егорян и мотивации выступать дальше

— Можно сказать, что она и другие молодые саблистки вроде Вероники Булуковой скоро смогут конкурировать с вами и другими олимпийскими чемпионками и начать двигать вас с первых мест?

— С чего вдруг нас кто-то будет двигать? Здесь вопрос не в них, а в нас. Если мы продолжим работать, трудиться и делать всё правильно, то и дальше будем держать свой уровень. Просто дело в том, что нам сейчас очень тяжело расти куда-то выше, поскольку не выступаем на международных соревнованиях. Нам негде оттачивать свой опыт. А вот для юниорок как раз есть возможность на нас расти, потому что мы можем им дать что-то еще.

— Отсутствие международной практики сказывается даже с учетом того, что наши саблистки долго были в мировых лидерах на крупных соревнованиях и внутри России во время бана всё равно могут выступать друг против друга?

— Конечно. Безусловно, нужна еще практика соревнований с другими соперницами из других стран. У нас же не циклический вид спорта, когда надо прибежать из точки А в точку Б. Мы с той же Соней и Олей привыкаем друг к другу в любом случае. Поэтому международные соревнования в любом случае нужны. Мы очень хотим на них вернуться. Хотим показывать наш уровень, который есть. Пока юниорок туда допускают, а дальше посмотрим.

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