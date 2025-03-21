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Капитан давнего плавания: в Москве простились с Бедросом Киркоровым

Игорь Крутой, Мария Захарова и Дмитрий Песков пришли на похороны народного артиста России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве 21 марта простились с Бедросом Киркоровым. Отец Филиппа Киркорова скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Церемония отпевания состоялась в храме Христа Спасителя. Похоронили народного артиста России на Троекуровском кладбище рядом с другими деятелями культуры: Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным, Борисом Клюевым. Подробнее — в репортаже «Известий», которые присоединились к процессии.

«Я больше не ребенок...»

О том, что его отец скончался, Филипп Киркоров узнал, находясь за границей. Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца. Ему было 92 года.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал тогда на своей странице в соцсетях Филипп Киркоров.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Певец Филипп Киркоров и его дети Мартин (слева) и Алла-Виктория (справа)

Организацию похорон он взял на себя. Утром 21 марта к храму Христа Спасителя приехал целый фургон с белыми розами для композиций и украшения подсвечников в нижнем храме — церкви Преображения Господня. Там готовились к закрытому отпеванию. Прессу и поклонников семья решила не допускать до таинства. Филипп Киркоров появился на церемонии вместе с детьми — Мартином и Аллой-Викторией.

«Я находился на концерте, когда умерла мама, и сейчас всё повторилось, — сказал Филипп Киркоров. — Конечно, это выбило меня из строя, но… Show must go on, как говорится. Я профессионал. Это меня преследует по жизни. Когда похоронили маму, я в этот же день улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме. Очень символичное место. Я пел «Зайку», радовал народ, а после концерта меня накрыло. Такова доля артиста. Всё это мы оставляем за пределами сцены, зритель не должен ни о чем подозревать. Так было и в этот раз. Я, конечно, сразу вылетел в Москву. Прервал съемки. К сожалению, такие печальные новости… Но 92 года — это серьезный срок, он прожил достойно, красиво. Но я больше не ребенок, теперь я главный в семье».

Несмотря на солидный возраст, Бедрос Киркоров до последнего вел активную общественную деятельность, организовывал детские фестивали, занимался патриотическим воспитанием.

«До последних минут он был в сознании, но в какой-то момент просто устал бороться и тихо ушел», — сказал Филипп.

На отпевании внучка Бедроса Алла-Виктория не смогла сдержать слез. Ее брат Мартин держался.

«Признавался, что ноги совсем не ходят»

Поддержать родных и проводить Киркорова-старшего приехали многочисленные друзья семьи, среди которых были артисты, политические деятели, спортсмены.

— Бедрос Киркоров очень много сделал для сближения наших народов — России и Болгарии, — отметил в беседе с «Известиями» легендарный хоккеист Владислав Третьяк. — Народный артист, что еще можно говорить. Мы были знакомы много лет. Добрый, образованный, приятный в общении — хороший человек.

Звание народного Бедрос Киркоров получил в 2012 году. А задолго до этого — в 1992-м — он стал первым иностранным исполнителем, получившим почетное звание заслуженного артиста РФ.

«Мне трудно представить, что его больше нет. Всегда приходил в белом кителе и в кепке на голове. Такой живой был человек, как бы странно это ни звучало сегодня. Любая смерть неожиданная, и когда уходят близкие — это всегда трагедия. Мы переживаем, поэтому я здесь», — сказал Александр Буйнов.

Болгарии русский талант: скончался народный артист России Бедрос Киркоров
Певец ушел из жизни из-за проблем с сердцем

Близкие вспоминали Бедроса Киркорова как человека отзывчивого, всегда готового прийти на выручку.

«Мы как-то сидели с ним на мероприятии, приуроченном ко Дню Победы, в редакции газеты «Известия». Я хотел заплатить за напитки, но надо было к банкомату идти снимать деньги. Тогда Бедрос сунул мне в карман 20 тыс., чтобы я не переживал. Он был очень добрым человеком. Мы с ним недели две назад общались. Признавался, что ноги совсем не ходят», — поделился друг Киркорова вице-президент Союза армян России профессор Герман Ананянц.

Своим вниманием и заботой Бедрос окружал не только тех, кого знал лично. Анита Цой вспомнила, как однажды он помог ее свекрови.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Певица Анита Цой

«Свекрови исполнилось 90 лет, и она была в полном трансе: «Жизнь закончилась. Дальше некуда. Поскорее бы уйти от этих проблем со здоровьем». И Бедрос сказал: «Дай мне ее телефон, я позвоню». Он так ее замотивировал, что та взяла палки для скандинавской ходьбы и стала каждое утро заниматься. Вот такой золотой человек», — рассказала Цой.

Церемонию посетили также посол Болгарии в России Атанас Крыстин, артист балета Сергей Филин, певцы Игорь Наджиев и Джони, пластический хирург Тимур Хайдаров с супругой, медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки, Анатолий Алешин, певцы Стас Костюшкин и Стас Михайлов, композитор Игорь Крутой.

«Когда уходят родители, в каком бы возрасте это ни произошло, это больно, — отметил Игорь Крутой. — Я своего отца похоронил в 53. Бедрос прожил красивую жизнь, но это всё равно трагедия для любого ребенка. Есть ощущение, когда уходят родители, что ты следующий».

Положил жизнь свою, чтобы сближать народы

После отпевания гроб с телом погрузили в катафалк, и процессия отправилась на Троекуровское кладбище. Туда проститься с народным артистом приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он положил жизнь свою, чтобы сближать народы нашей страны, чтобы это была единая жизнь, единая судьба, — сказала Мария Захарова. — Он отстоял памятник «Алеша» в Пловдиве».

Поддержать семью также приехали артисты: Григорий Лепс, Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов, Анжелика Агурбаш, Екатерина Стриженова, Елена Воробей, Игорь Гуляев, Сергей Горох, диджей Катя Гусева. После прощания гроб захоронили на аллее артистов. Бедрос Киркоров упокоился по соседству с народным художником России, модельером Валентином Юдашкиным, неподалеку от могил народных артистов Вячеслава Добрынина и Бориса Клюева.

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