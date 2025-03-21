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Один человек погиб и двое пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

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Фото: t.me/vvgladkov
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В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом 21 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков», — написал он в Telegram-канале.

У одного из пострадавших мужчин зафиксированы минно-взрывная травма, а также осколочные ранения лица, плеча и предплечья.

Еще один мужчина получил ранение при детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе хутора Лобковка Валуйского округа. У него зафиксированы осколочные непроникающие ранения грудной клетки и осколочные ранения ног.

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18 марта в Белгородской области три человека пострадали в результате наезда служебного автобуса на взрывное устройство. Гладков уточнял, что после оказания медицинской помощи раненых отпустили. В результате атаки ВСУ также было повреждено транспортное средство.

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